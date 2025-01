Lisboa concorre com quatro murais ao “best of” da arte urbana mundial

É preciso ir a Xabregas, à Buraca e ao Alto de São João para conhecer os quatro murais destacados pela plataforma Street Art Cities como candidatos às melhores obras de arte urbana do mundo.

Em Xabregas, Afonsoul e a dupla Vhils e Bordalo II surgem integrados no evento de longa duração Cor de Chelas, que transformou por completo a paisagem da Estrada de Chelas. O primeiro artista compete nos Street Art Cities ‘Best Of’ Awards com Inner Feeling, "inspirado pelo desejo de destacar o sentido de liberdade e equidade para as mulheres no Dia Internacional da Mulher", comunica a organização. Já a colaboração entre Vhils e Bordalo II, na obra Origem, entra na competição através da categoria Expert Choice (Escolha do Especialista, em tradução livre).

DR Inner Feeling, de Afonsoul

Nos bairros de Odair e Pina

Avançando para a Amadora, é a vez de Ricardo Romero se destacar com a pintura Parceria para os Objectivos, que retrata o trabalho diário no sentido de atingir os 17 objectivos de desenvolvimento sustentável fixados pela Organização das Nações Unidas. Paradoxalmente, o mural foi pintado em Junho no Zambujal, o bairro que viria a perder, meses mais tarde, um dos seus moradores, Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano baleado a 21 de Outubro por um agente da PSP, na Cova da Moura.

DR Parcerias para os Objectivos, de Ricardo Romero

A obra, diz Romero na sua página de Instagram, "surgiu como uma representação e homenagem às comunidades africanas do bairro e do seu diálogo com outras comunidades". Um exemplo: as batucadeiras que aparecem na pintura precisavam de restaurar algumas das suas chabetas e "o estofador local prontamente se ofereceu para ajudar, símbolo do enorme sentido de entreajuda e cooperação existente no Zambujal", segundo o artista.

A lista termina com um mural de Sepher Awk, na sua primeira intervenção desta escala, finalizada em Dezembro. O mural, que ocupa a empena de um prédio da antiga Cooperativa de Habitação Económica Sonho de Abril, chama-se Porta do Vale, em referência ao Bairro do Vale, onde, a 2 de Outubro, ocorreu o triplo homicídio que vitimou o barbeiro Carlos Pina, Fernanda Júlia da Silva e Bruno Neto.

DR Porta do Vale, Sepher Awk

A peça do artista natural da Amadora "pretende reflectir o que muitos não conseguem ver, ofuscados pela conotação negativa atribuída a lugares como este", pode ler-se nas redes sociais da Galeria de Arte Urbana. Porta do Vale é "uma porta inspirada pelo mundo, que não se limita a fronteiras territoriais ou preconceitos sociais", acrescenta o artista.

Não entrando para a competição internacional, mas para a história da cidade, recentemente, Carlos Pina foi homenageado com uma pintura por Vile nas escadinhas do Bairro do Vale.

DR (via Vile) Carlos Pina, por Vile

As votações dos Street Art Cities Awards de 2024 estão abertas até 31 de Janeiro, em três categorias, através da página da iniciativa. No ano passado, a pintura vencedora foi a Violoncelista de Fene, pintada num prédio de A Corunha, por SFHIR. "A Espanha emerge como uma força dominante este ano, com a maioria das obras de arte vencedoras provenientes das suas ruas vibrantes", noticiou a Euronews.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook