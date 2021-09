Lisboa Connection Fest dá música a Benfica com cartaz 100% nacional

O festival de música, que não se chegou a realizar em 2020, volta agora a Benfica com uma novidade. O alinhamento conta apenas com artistas portugueses.

O Lisboa Connection Fest nasceu em 2019 a pensar nos fãs de blues e folk. A segunda edição, que estava prevista ter-se realizado em 2020, está marcada para o próximo sábado, 2 de Outubro, a partir das 16.00, no Palácio Baldaya. O alinhamento, 100% nacional, inclui actuações de Romeu Bairos, Kiko & The Blues Refugees e Frankie Chavez.

“Tendo em conta a situação pandémica e as limitações impostas, resolvemos adaptar o festival mantendo assim a chama viva. Porque temos consciência das dificuldades que o sector artístico atravessa, resolvemos este ano optar por um cartaz composto exclusivamente por artistas nacionais”, lê-se em comunicado.

O festival arranca às 16.00, com o músico açoriano Romeu Bairos, que se estreou em 2019 com o EP Cavalo Dado, que junta quatro canções cantadas em português, com uma pitada de pronúncia micaelense. Segue-se, pelas 18.30, Kiko & The Blues Refugees, o projecto do músico, compositor e produtor luso-americano Kiko Pereira, que em Fevereiro lançou Threadbare, uma viagem pelo universo dos blues mas também da soul e do jazz.

À noite, pelas 21.30, é a vez de Frankie Chavez, um músico com provas dadas, que até já foi referido como a mais recente revelação blues do Sul da Europa. Multi-instrumentista, o artista começou por tocar sozinho em formato de one-man band, mas deverá apresentar-se acompanhado do baterista João Correia, com quem tem contado nas actuações ao vivo.

Os bilhetes, já à venda na Ticketline, custam entre 10€ (avulso) e 25€ (passe para todos os concertos).

Palácio Baldaya. Estrada de Benfica, 701A. Sáb 16.00. 10€-25€.

