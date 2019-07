Lisboa Connection Fest: há concertos de blues e folk em Benfica

Desde que abriu, o Palácio Baldaya tem a agenda concorrida e na rentrée já há eventos que lhe ocupem os dias. Entre 27 e 28 de Setembro, o palácio recebe o Lisboa Connection Fest, um festival que celebra o blues e o folk.

O objectivo é, ao longo destes dois dias, colocar Lisboa no circuito internacional destes dois estilos musicais, trazendo nomes conceituados da área. Em cada noite haverá três concertos, onde já estão confirmados o britânico Martin Harley e os espanhóis Chinos & Big Bet, para dia 27, e os portugueses Budda Power Blues e Cristóvam para dia 28.

Para acompanhar os concertos há muita animação com DJ sets e uma festa sunset – com direito a carrinhas de street food e uma exposição de fotografia para lavar as vistas.

A iniciativa tem o apoio da Junta de Freguesia de Benfica e dá vantagens a quem mora no bairro – tendo direito a bilhetes a metade do preço. O bilhete diário custa 15€ e o passe para os dois dias de Lisboa Connection Fest fica a 25€, e se comprar até 31 de Julho também terá desconto de 50% de desconto no passe.

Estrada de Benfica, 701A. 27 e 28 de Setembro. 15€-25€.

