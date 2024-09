Lisboa dedica uma semana de programação à mobilidade sustentável

Lisboa vai voltar a aderir à Semana Europeia da Mobilidade, que arranca a 16 de Setembro e culmina no Dia Europeu Sem Carros, 22. A programação inclui um conjunto de iniciativas de mobilidade sustentável, que convidam a usufruir do espaço público, conviver e praticar diferentes actividades ao ar livre. Passeios de bicicleta, workshops de segurança no trânsito, ruas fechadas ao trânsito e até um dia aberto nas oficinas da CP. Estas são algumas das propostas.

A Semana Europeia da Mobilidade foi lançada a 19 de Abril de 2002, durante a Semana Verde, em Bruxelas, pela comissária para o Ambiente e com o apoio político e financeiro da Comissão Europeia. A ideia é que, anualmente, de 16 a 22 de Setembro, os cidadãos europeus tenham a oportunidade de gozar uma semana inteira de actividades dedicadas à mobilidade sustentável.

A agenda completa está disponível online, mas destacamos desde logo o evento de abertura, a 16 de Setembro, das 10.00 às 17.00, na Alameda dos Oceanos, entre a saída do Centro Comercial Vasco da Gama e o MEO Arena. A partir do mesmo dia, o Jardim da Parada transforma-se num “Superquarteirão”, para a segunda edição do projecto “Há mais bairro no jardim”. Já no dia seguinte, 17 de Setembro, a comunidade é desafiada a viver de perto a manutenção do transporte ferroviário através de uma visita às oficinas da CP (inscrições online).

Recomendamos ainda não perder pitada do Parking Day, a 19 de Setembro, das 09.00 às 18.30, na Rua Luís de Camões; promoção da prática desportiva com o Lisboa Sobre Rodas, a 21 de Setembro, das 10.00 às 18.00, na Alameda Keil do Amaral; e a Festa da Mobilidade em Arroios, a 22 de Setembro, das 10.00 às 19.00, na Alameda Dom Afonso Henriques e na Avenida Almirante Reis

Está ainda previsto o fecho ao trânsito da Rua Particular à Rua do Cruzeiro e da Travessa Madressilva nos dias 19 e 20 de Setembro, das 16.00 às 18.00, e das ruas Armando de Lucena e Fonseca Benevides no dia 21, das 10.00 às 13.00 e das 15.00 às 18.00, respectivamente.

Na Amadora, também se vive a Semana Europeia da Mobilidade

Sensibilizar para um espaço público mais integrador, inclusivo e vivido. É a grande ambição da Semana Europeia da Mobilidade da Amadora, que decorre de 16 a 22 de Setembro e conta com programação para todas as idades. A ideia é incentivar os cidadãos a estacionar a sua viatura pessoal e, durante esse período, usufruírem verdadeiramente da sua cidade.

“Um dos principais objectivos da edição deste ano passa por concretizar um conjunto de acções que sejam interpeladoras da forma como hoje é já possível apropriar o território”, lê-se em comunicado da Câmara Municipal da Amadora, que destaca o projecto “Liga-te (h)á conversa”, que este ano se realiza no próximo dia 18 de Setembro, na Biblioteca da Amadora.

“Esta iniciativa foca-se na necessidade de pensar e sentir a cidade a partir do lugar de um cidadão com mobilidade condicionada e com deficiência visual. As suas dificuldades na utilização diária do espaço público, o que pode ser feito para melhorar esta partilha, de que forma veículos e cidadãos, com ou sem deficiência, podem conviver num mesmo espaço”, esclarece-se na mesma nota.

Essa sessão na biblioteca irá contar com a participação de técnicos do município, representantes da Associação Salvador e da ACAPO, e residentes da Amadora com deficiência motora e visual. Espera-se, assim, “criar consciência e empatia em quem desenha e gere o espaço público”.

Entre a programação, sobressai ainda a agenda para o fim-de-semana de 21 e 22 de Setembro, no Largo António Feliciano de Castilho, na Venda Nova. Está previsto, por exemplo, um passeio de bicicleta, cujo percurso terá início nessa zona da cidade e atravessará parte da freguesia da Falagueira Venda-Nova, acolhendo também o Kidical Mass, que se realiza habitualmente na freguesia de Alfragide.

Já último dia, 22 de Setembro, assinala-se o Dia Europeu Sem Carros, que procura encorajar o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento sustentável e, em particular, com a protecção da qualidade do ar, a mitigação do aquecimento global e a redução do ruído.

Para não perder pitada, o melhor é estar atento à página de Facebook da Semana da Mobilidade da Amadora.

+ Carris Metropolitana lança app com informação em tempo real. “Vamos ser mais exigentes do que a Google”