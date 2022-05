Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo para se viver

De acordo com um estudo da CIA Landlords, Lisboa é a terceira cidade do mundo mais cara de se viver, quando comparados os rendimentos médios dos habitantes com o custo de vida. A capital portuguesa só é ultrapassada por Londres e Roma.

Estamos sempre a ouvir pessoas dizerem que o dinheiro não dá pra tudo ou que a corda não estica até ao final do mês – e é bem capaz de ser verdade. Um estudo da seguradora britânica CIA Landlords revelou que Lisboa é a terceira cidade do mundo mais cara de se viver.

De acordo com os dados partilhados pela seguradora, Londres é a segunda cidade com maior discrepância entre salários e custo de vida e Roma ocupa o primeiro lugar. No pólo oposto está Berna, na Suíça. Seguem-se Derby e Coventry, ambas no Reino Unido, como as cidades mais baratas, a nível mundial, onde se viver.

No total, a CIA Landlords analisou os rendimentos médios, os custos de vida e os valores médios de renda de um apartamento com quatro assoalhadas no centro de 56 cidades em todo o mundo. Os resultados do estudo podem ser consultados aqui.

