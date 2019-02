Lisboa é finalista dos prémios europeus da mobilidade

A Comissão Europeia instalou Lisboa no pódio das três cidades finalistas para o prémio da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre em Setembro.

"A forte visão de Lisboa para uma cultura de mobilidade mais sustentável e esforços de comunicação eficazes que alcancem tanto os residentes como os visitantes" são os motivos apontados pelo júri, que juntou aos finalistas as cidades de Gdynia, na Polónia, e Palma, em Espanha.

Os vencedores são anunciados a 21 de Março e vamos ver se é desta, uma vez que não é a primeira vez que Lisboa se junta aos finalistas do prémio: 2016 e 2017 foram anos de graça, mas Lisboa não levou o caneco para casa. E o caneco é um vídeo promocional de três minutos que promove não só a cidade como também medidas sustentáveis no campeonato dos transportes urbanos.

Mas os prémios são distribuídos em duas categorias e há outra cidade portuguesa em destaque nas cidades finalistas com menos de 50 mil habitantes: Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, convenceu o mesmo júri pela "ampla gama de medidas permanentes e fortes parcerias locais".

O júri é composto por um painel independente de especialistas em mobilidade e transportes, como Cynthia Bonsignore da International Association Public Transport (UITP), Freya de Muynck, da Traject, empresa de gestão de mobilidade, Niccolò Panozzo, da European Cyclists' Federation (ECF) e Robert Pressl, da FGM-AMOR.

A Semana Europeia da Mobilidade decorre entre 16 e 22 de Setembro, e desafia a navegação a utilizar meios de locomoção sustentáveis, como caminhar ou andar de bicicleta, de forma a reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Em 2018, foram 2800 as cidades europeias que aderiram à campanha, tornando-o o ano de maior sucesso até hoje.

