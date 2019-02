Para melhorar os transportes, a Câmara quer ouvir a sua opinião

Câmara Municipal de Lisboa quer melhorar o acesso à rede de transportes, ouvindo todos aqueles que vivem, trabalham ou visitam a cidade.

Para responder a este questionário deve ter visitado Lisboa pelo menos duas vezes nos últimos dois anos. Se preenche este requisito mínimo está apto a responder a uma série de perguntas de resposta múltipla que têm por objectivo a melhoria do acesso à rede de transportes públicos da cidade.

"Quando precisa de saber como ir de transporte público para um sítio diferente do que está habituado, encontra as informações de que precisa?", "Confia nos horários indicados para os autocarros ou elétricos da Carris?", "Alguma vez procurou informações sobre Acessibilidade no Transporte Público, em Lisboa, para pessoas com mobilidade condicionada?", são algumas das questões que vai encontrar no questionário online. A participação é anónima e a paragem é aqui.

+ Nova aplicação agrega todos os transportes públicos da região de Lisboa

+ Obras do Metro ameaçam património