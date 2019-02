Nova aplicação agrega todos os transportes públicos da região de Lisboa

Assim de cabeça, sabe que transportes usar para uma viagem entre os Restauradores e os Moinhos da Funcheira, na Amadora? A nova aplicação Lisboa Viagem sabe tudo.

Município e operadoras de transportes uniram forças para criar uma solução integrada que ilumina o caminho para as deslocações em transportes públicos na Grande Lisboa.

Chama-se Lisboa Viagem e foi criada pelo Transpolis, um sistema de informação multimodal da Área Metropolitana de Lisboa que resulta numa parceria entre, tome nota, ANA, Carris, Câmara Municipal de Almada, Câmara Municipal do Barreiro/Transportes Coletivos do Barreiro, EMEL/Câmara Municipal de Lisboa, Fertagus, Metropolitano de Lisboa, Metro Transportes do Sul, Rodoviária de Lisboa, Scotturb, Transportes Sul do Tejo, Transtejo e Vimeca.

A aplicação (e há também um site) integra um sistema de informação integrado que lhe permite saber tudo o que precisa para se movimentar sem grandes dúvidas pela região de Lisboa, entre percursos, paragens ou horários de cada operadora.

Pegando no exemplo Restauradores/Moinhos da Funcheira, o resultado é claro: na Estação do Rossio apanha-se o comboio da CP da Linha de Sintra até à Amadora, aí deverá entrar a bordo da carreira 134 da Vimeca e sair em casal de Cambra. O destino fica a pouco menos de 400 metros. O preço total é 4,05€ e ainda é informado das quantidades de CO2 emitidas (neste caso 605g).

No entanto, para já, a aplicação não tem convencido os utilizadores, conseguindo apenas uma classificação de três estrelas na Google Play (para Android) e 2,4 estrelas na App Store (iOS).

