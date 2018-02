Lisboa é o destino de eleição dos passageiros de cruzeiros

Depois de no ano passado Lisboa ter sido apontada como o terceiro melhor destino para cruzeiros, a capital portuguesa está agora no top dos destinos a visitar pelos passageiros de cruzeiro. O estudo foi feito pelo Observatório do Turismo de Lisboa, em conjunto com a Administração do Porto de Lisboa.

É unânime: ao longo de 2017, os passageiros de cruzeiro que foram passando por Lisboa, maioritariamente casais britânicos, recomendaram todos a capital como destino turístico, destacando os monumentos, as igrejas, os museus e, claro, o clima.

Belém, Bairro Alto, Cais do Sodré e Baixa-Chiado são as zonas preferidas destes passageiros.

A maioria dos passageiros de cruzeiro é de nacionalidade britânica (40,5%). Os turistas espanhóis ocupam o segundo lugar, registando a maior subida de passageiros (22,1%) comparativamente a 2016 (11,3%). O terceiro lugar vai para a nacionalidade alemã, que representa 12,9% dos passageiros (10,6% no ano anterior).

O número de passageiros que já tinha visitado Lisboa também subiu, nomeadamente 88,9%, em comparação com 2016 onde apenas 49% conhecia a capital portuguesa. A esmagadora maioria, 97,7% considera provável ou muito provável regressar a Lisboa em lazer ou fora do contexto de cruzeiro.

Para as pessoas entrevistadas, a principal motivação para fazer um cruzeiro é o entretenimento (94,2%), embora muitas ainda procurem este tipo de viagens para criar amizades (36,3%) ou para estar em contacto com o mar (21,4%).

Quando comparado com o ano anterior, os dados revelam que há menos passageiros (6,1%) a viajar apenas com amigos (12,8% em 2016) e mais (44,8%) a viajar apenas em casal (28,1% em 2016). A esmagadora maioria viaja acompanhado (98,3%).

Em 2017, os passageiros dos cruzeiros mostraram-se mais satisfeitos com os serviços do Porto de Lisboa, atribuindo uma avaliação de 8,33 numa escala de 1 a 10 à qualidade dos serviços do Porto (8 em 2016).

No que toca às despesas efetuadas na viagem, os passageiros tiveram em média uma despesa individual de 49,31 euros durante a sua passagem por Lisboa, sendo a maioria registada por compras (42,4%) e alimentação (22,5%).

O estudo teve como base uma amostra de 49 navios que fizeram escala em Lisboa, entre os meses de Abril e Novembro de 2017, tendo sido entrevistados um total de 1003 passageiros.

