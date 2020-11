Lisboa é palco de festival de cinema e dança até Dezembro

O InShadow – Lisbon ScreenDance Festival, organizado pela Associação Cultural Vo’arte, regressa já esta sexta-feira, 20 de Novembro, e prolonga-se até 13 de Dezembro, em vários espaços da capital, como o Museu da Marioneta, o Teatro do Bairro, a Cinemateca e o Centro Cultural das Mercês.

“Apesar da pandemia nos abrandar de forma imposta, a resiliência projecta-se na sombra que nos ilumina o futuro. Esta edição procura lançar-nos para os próximos dez anos”, esclarece a organização em comunicado, onde anuncia a abertura de inscrições online para a edição de 2021.

Adaptado às novas regras de funcionamento dos espaços culturais, o certame interdisciplinar começa na sexta-feira, no Museu da Marioneta, onde estará até domingo, 22 de Novembro, com a LittleShadow, uma secção destinada às crianças, jovens e famílias, que este ano conta com a exibição do documentário Geração SOMA e de filmes de animação.

A programação, disponível para consulta no site do festival, conta ainda com exposições, instalações e performances no Espaço Santa Catarina, no Espaço Cultural das Mercês, na Galeria NOTE e na Ler Devagar, com a participação da dupla de artistas José Carlos Neves e João Trindade, a encenadora Joana Craveiro do Teatro do Vestido e a coreógrafa Ana Vitória.

Destacam-se ainda as competições internacionais de documentário e vídeo-dança, com a exibição de mais de 50 filmes no Teatro do Bairro, entre 24 e 27 de Novembro, sempre às 15.00 e às 19.00.

Ainda no Teatro do Bairro, pelas 15.00 de 28 de Novembro, haverá uma sessão especial para celebrar os 30 anos de vídeo-arte e vídeo-dança do artista italiano Alessandro Amaducci. Segue-se a cerimónia de entrega de prémios da competição nacional e internacional.

Já no início de Dezembro, a Cinemateca será palco de uma homenagem ao coreógrafo e programador Jorge Salavisa, que morreu este ano, a 28 de Setembro. Depois da exibição do documentário Keep Going, de Marco Martins, segue-se uma conversa com convidados sobre a arte de programar.

