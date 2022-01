Lisboa é palco de nova experiência imersiva no País das Maravilhas

O palco ainda é secreto, mas já há data. No próximo dia 20 de Janeiro, a partir das 17.30, o espectáculo-jogo Follow the White Rabbit in Wonderland convida os fãs de Alice no País das Maravilhas a descobrir uma nova experiência imersiva na cidade. Quem arriscar participar, terá de estar disposto a interagir com os artistas e os diferentes cenários. Caso contrário, a história não avança.

Nesta peça de teatro interactiva, uma produção da Fever, cada espectador é, simultaneamente, um jogador. Cada um terá de desempenhar uma personagem e, em conjunto, encontrar as soluções misteriosas, escondidas em diferentes cenários, que permitem ir mudando de capítulo. Para serem bem sucedidos, terão de interagir uns com os outros, com os artistas e com os objectos presentes nos vários espaços.

Cada uma das três sessões previstas, às 17.30, às 18.00 e às 18.30, conta com uma lotação de três grupos com cerca de 15 pessoas cada. No primeiro cenário, será atribuída uma personagem a cada um dos espectadores-jogadores, havendo ainda lugar para uma espécie de briefing sobre a experiência. A partir do segundo cenário, os artistas entram em cena, para guiar os grupos e a narrativa, que inclui o uso de uma aplicação móvel, onde os grupos vão poder organizar todas as pistas e descobrir outras funcionalidades importantes.

Ao longo da experiência, que deverá ter uma duração aproximada de duas horas, haverá ainda oportunidade de visitar a festa do Chapeleiro Louco, onde os jogadores são incentivados a conversar uns com os outros, e até de receber um convite secreto, para um evento recheado de performances, quer de dança quer de poesia. No final, será possível permanecer no local para um convívio social.

Para salvaguardar o bem-estar de todos, de acordo com as regras da Direcção-Geral da Saúde em vigor, será obrigatória a apresentação de um dos seguintes certificados para aceder ao evento: certificação de vacinação, certificado de recuperação ou certificado de testagem negativo. Os bilhetes (35€) estão à venda na plataforma da Fever.

Lisboa: lugar secreto a anunciar perto da data do evento. 20 de Janeiro, 17.30, 18.00 e 18.30. 35€.

