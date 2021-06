Lisboa e Porto assinalam Dia Mundial do Refugiado com memorial

No Dia Mundial do Refugiado, que se assinala este domingo, 20 de Junho, recordam-se as milhares de pessoas que morrem a tentar chegar à Europa.

Os colectivos HuBB – Humans Before Borders, HOM – Humanity on the Move, Meeru – Abrir Caminho e Refugees Welcome Porto juntaram-se para organizar um memorial em homenagem às milhares de pessoas que morrem a tentar chegar à Europa. No Dia Mundial do Refugiado, 20 de Junho, convidam os cidadãos a participar na iniciativa solidária, que irá decorrer simultaneamente em Lisboa e no Porto.

Durante o memorial, vão ser lidos os nomes das pessoas que perderam a vida nas fronteiras europeias nos últimos anos, relembrando que não são apenas um número e garantindo que não serão esquecidas. “We Won’t Forget You” e “Say Their Names” são, aliás, os motes desta campanha de sensibilização que irá ocupar, pelas 15.00, a Praça Luís de Camões, em Lisboa, e a Avenida dos Aliados, no Porto.

“Serve o memorial não só para recordar mas também para incentivar a acção, condenando as múltiplas violações de direitos humanos, nas rotas de migração e nos campos de refugiados europeus, e exigindo que a União Europeia crie políticas migratórias que assegurem o direito à migração e à protecção da vida humana”, lê-se em comunicado da organização, que reitera ainda: “Nenhuma fronteira merece mais protecção do que uma vida humana.”

