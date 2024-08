Lisboa e Porto estão entre as “cidades mais sobrelotadas de turistas” na Europa

Dubrovnik, na Croácia, com 27 turistas por habitante; Rodes, na Grécia, com 26; e Veneza, em Itália, com 21, são as cidades europeias "mais sobrelotadas de turistas". A conclusão vem de uma lista divulgada pela Holidu, um portal de reservas para casas de férias que recorreu a dados do Euromonitor International, cruzando-os com uma comparação entre o número de chegadas a cada cidade em 2023 e o seu número de habitantes. Da lista das dez cidades mais atingidas pela desproporção do turismo fazem também parte Lisboa e Porto, no oitavo e nono lugares, respectivamente, com 11,14 e 10,55 turistas por habitante.

Sobre a primeira classificada da lista, a título de exemplo, a conclusão é de que o "efeito Game of Thrones só veio agravar o problema" do excesso de turismo, "transformando as suas ruas de pedra em vias congestionadas e as suas muralhas icónicas em cenários para selfies". O quarto lugar do ranking vai para a cidade grega de Heraklion, à qual se seguem Florença (Itália), Reiquiavique (Islândia) e Amesterdão (Países Baixos). Depois de Lisboa e Porto, Dublin (Irlanda) posiciona-se no décimo lugar da lista.

A classificação, detalha a Holidu, foi efectuada utilizando o número de turistas em 2023 em cada cidade (a partir das listas de cidades mais visitadas do The Savvy Backpacker e do Air Mundo). "Usando esta lista, reunimos dados do Top 100 City Destinations Index 2023, da Euromonitor International, publicado em Dezembro de 2023. A população de cada cidade foi depois extraída do World Population Review e de outras fontes credíveis", explicam. Todas as cidades da Rússia e da Ucrânia foram excluídas da classificação.

+ Estas são as 20 cidades mais bonitas do mundo, aparentemente