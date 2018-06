Lisboa é uma das melhores cidades do mundo para comemorar o orgulho LGBT, diz Airbnb

No mês em que se celebra o Orgulho LGBT em todo o mundo, a plataforma de alojamento Airbnb elegeu as melhores cidades para se fazer a festa arco-íris. Lisboa é o sexto destino europeu nesta categoria de viagens e o 13º a nível global.

O grande vencedor do mais recente estudo da Airbnb é Nova Iorque: a melhor cidade do planeta para celebrar o Orgulho LGBTQ. E não é só por causa da gigante parada World Pride New York, que este ano chega à 49ª edição; da noite animadíssima (que fez com que a cidade vencesse na categoria de Vida Nocturna) ou da igualdade no casamento; é porque mais de 27 mil turistas vão usar a plataforma de alojamento durante a Pride Week de 2018.

Londres liderou o ranking nas categorias Encontros (diz o Tinder que não há cidade com mais perfis LGBTQ) e Viajar (tem a o maior número de experiências e dicas gay disponíveis no Airbnb); São Paulo ganhou na categoria Orgulho (três milhões de pessoas juntaram-se às comemorações de 2017 na cidade); e Amesterdão, Roterdão e Utrecht ficaram empatadas na categoria Igualdade no Casamento – afinal na Holanda, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado em 2001, tornando-se no primeiro país do mundo a fazê-lo.

Lisboa não conquistou nenhuma medalha de ouro, mas não foi esquecida: ficou na 6ª posição a nível europeu e na 13ª a nível global. Óptimas notícias a poucos dias da 19.ª Marcha do Orgulho LGBTI+, marcada para 16 de Junho.

+ Sair do armário - o melhor da agenda LGBT em Lisboa