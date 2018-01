Lisboa Electronica com cartaz fechado

A Ourbookings, promotora do festival que decorre de 4 a 7 de Abril, acaba de anunciar que a programação se vai dividir entre o Ministerium Club e a LX Factory. Oscar Mulero, Nina Kraviz, Actress, Legowelt e Sonja Moonear são alguns dos nomes do line-up.

Sabia-se pouco. Sabia-se que Oscar Mulero ia trazer a sua label PoleGroup, juntamente com Lewis Fautzi e Tensal. Sabia-se que o conceito se ia manter: editoras, em formato showcase, que além da componente mais tradicional de um festival, isto é, darem boa música ao público, iam também dedicar-se a palestras, workshops e conferências. Mas não se sabia muito mais.

Agora sabe-se tudo: o festival vai ser repartido entre o Ministerium Club, no Terreiro do Paço, e a LX Factory. Ao todo, são 25 editoras que vêm a Lisboa dar uma amostra do seu trabalho.

A 4 e 5 de Abril, no Ministerium, será tempo de conversar, ouvir, fazer contactos, perceber a dinâmica das labels. Ainda que dia 5 arranque a programação musical do festival, ainda no Ministerium, com a presença da Werkdiscs (DJ set da brilhante Helena Hauff e live act de Actress, um dos nomes maiores desta cartaz) e da Trelik (com DJ sets de Baby Ford e Alex Celler).

Já a 6 e 7 de Abril é agarrar na trouxa e rumar à LX Factory. É lá que, durante dois dias, vamos poder ver showcases de labels como: Trip (Nina Kraviz e Deniro), Ministerium Records (Sonja Moonear, Onirik, Berlioz & Zoy), Clone Records (Legowelt live e Serge).

Os bilhetes estão à venda e tem as seguintes modalidades: Musiculture Pass (com acesso a todas as conferências e showcases e tudo, 80€); Regular Pass (acesso apenas aos showcases, 60€); Diários (dia 5, no Ministerium, 20€; 6 e 7, na LX, 30€ por dia).