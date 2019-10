Lisboa está prestes a tornar-se uma versão gigante do famoso jogo de tabuleiro Cluedo

Se é fã de policiais ou tem simplesmente saudades de juntar a família ou os amigos para uma partida de Cluedo, terá em breve a oportunidade de ver Lisboa transformar-se numa versão gigante do famoso jogo de tabuleiro. As inscrições estão abertas para equipas e há muitos prémios para levar para casa. Será capaz de resolver o duplo assassinato dos gémeos Kray?

O evento é britânico, mérito do estúdio de jogos independentes CluedUpp, especialista em experiências de larga escala ao ar livre. Mas desta vez o tabuleiro da vida real é português. Durante um dia, poderá olhar para as ruas de Lisboa como se fossem as de Londres, durante a década de 60, para resolver um mistério num jogo de aventura ao estilo de Cluedo. Com data marcada para o próximo sábado, 12 de Outubro, já pode inscrever-se e começar a preparar-se para demonstrar as suas capacidades de dedução.

“The Latest Krays verá mais de uma centena de equipas de aspirantes a detectives a competir por resolver o duplo assassinato dos mundialmente famosos gémeos Kray. Será a tua equipa capaz de perceber as pistas, desvendar o drama e solucionar o caso a tempo?”, lê-se no site oficial do estúdio CluedUpp, onde os bilhetes estão à venda por 40€/equipa até seis elementos – os jogadores até aos 16 anos podem jogar como extras sem pagar nada.

Depois de ter a inscrição feita, só precisa de ter acesso a um smartphone com sistema Android ou iOS, para poder aceder à aplicação que o guiará pela cidade neste jogo virtual, onde terá de procurar testemunhas, eliminar suspeitos e encontrar o assassino antes do tempo acabar. A começar entre as 10.00 e as 13.00, no Chiado, tem até às 17.00 para resolver o mistério.

Se não for a equipa mais rápida, não se preocupe. Há mais prémios: o melhor disfarce, a melhor fotografia de equipa, o melhor nome de equipa, o melhor pequeno detective (para os miúdos) e o melhor detective K-9 (para os animais de estimação que se juntarem à aventura).

