Lisboa Games Week. Quatro dias de videojogos, tecnologia e entretenimento

O Lisboa Games Week, que se inscreve no circuito europeu dos grandes eventos de videojogos para público, está de volta à FIL, no Parque das Nações, entre 17 e 20 de Novembro. A programação vai ocupar 25 mil metros quadrados e inclui desde competições profissionais e amadoras de eSports até espaços temáticos de gaming e cultura popular.

Destacam-se desde logo os jogos para testar, de novos títulos, inclusive de realidade virtual e simulação imersiva, até retrogames, no novo Espaço Arcade Lovers. Este vai contar com máquinas vintage originais e uma extensão do Museu Load ZX Spectrum, que gere o espólio do cantanhedense João Diogo Ramos, um dos grandes colecionadores internacionais daquele que foi o primeiro computador pessoal de muitos portugueses e estrangeiros.

Haverá ainda vários palcos e espaços dedicados aos eSports. Além de receber a fase final da competição Worten Game Ring da Liga Portuguesa de League of Legends, com as melhores equipas nacionais, o Lisboa Games Week também vai ser palco do Digital Valley, que promove novas oportunidades de emprego e investimento na indústria dos videojogos em Portugal, e o primeiro grande espaço de competição Sim Racing (simulação automóvel) em Portugal, promovido pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, o Automóvel Club de Portugal e a empresa de eventos desportivos Sports&You.

Já para os fãs de cultura pop, está previsto o regresso do tradicional concurso de cosplay e a área dedicada à modalidade contará com um estúdio de fotografia, zona de karaoke e espaço para workshops, desfiles, sessões de dança k-pop e muito mais. O colectivo Action X Team, por exemplo, vai marcar presença através de live actions e outros momentos surpresa. Haverá ainda áreas ocupadas por artistas famosos ou amadores, que vão estar a exibir e vender os seus trabalhos, inclusive peças de coleccionismo, raridades e vários gadgets.

Na Loading Zone, encontrará uma montra privilegiada para a criação, desenvolvimento e produção de videojogos em Portugal, bem como da oferta formativa na área de jogos digitais e tecnologias. A programação completa deverá ficar disponível em breve, online, no site da Lisboa Games Week. Os bilhetes diários (16€) já estão à venda.

Feira Internacional de Lisboa, Parque das Nações. 17-20 Nov, Qui e Dom 10.00-20.00, Sex-Sáb 10.00-22.00. 16€. Grátis até aos 6 anos

