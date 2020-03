Lisboa ganhou um clube social só para mulheres

Imagine os salões franceses dos filmes, com espécimes masculinos de bigodaça e charuto na mão, que se reúnem para falar de política e beber um whiskey. O GCrew é a versão feminina, mas com bom vinho e petiscos saudáveis. O objectivo é empoderar mulheres, através de workshops, sessões de cinema e muitos outros eventos.

Cláudia Soeiro é a líder desta tribo, onde só entram mulheres com vontade de partilhar sem tabus. “Quantas vezes nos isolamos e passamos por momentos difíceis porque não temos uma rede real de apoio?”, questiona, sentada num dos sofás do seu quartel general na Lapa, uma “casa de bonecas” com sala de estar, cozinha improvisada e decoração de fazer inveja a qualquer um. É neste espaço que, todas as semanas, organiza eventos de empoderamento, como gosta de dizer. Desde noites espirituais até sessões de brainstorming para empreendedoras – partilhar experiências é a palavra de ordem.

Fotografia: Melissa Vieira

“Estive emigrada na Suíça e, apesar de já ter vivido na Índia, o período de adaptação foi muito difícil e acabei por frequentar um cowork onde só havia mulheres empreendedoras, que me apoiaram imenso. Nessa altura, percebi que não existia nada assim em Lisboa”, conta Cláudia. “Com as mulheres a criarem cada vez mais os seus próprios negócios, há sempre o risco de isolamento, de se ficar em casa a trabalhar, e de termos bloqueios criativos ou desafios, que não sabemos como, mas temos de resolver sozinhas.”

Depois de abandonar uma carreira estável no marketing digital, para começar a estudar terapia nutricional e psicologia positiva, Cláudia resolveu finalmente transformar o seu sonho em realidade: criar um clube social só para mulheres. “O GCrew não é propriamente um cowork, embora os membros possam aparecer durante o dia para trabalhar ou até só para conversar e beber um café, um chá, um copo de vinho”, explica. “Quero sobretudo que seja um espaço seguro, onde possamos expor os nossos problemas e, acima de tudo, aprendermos umas com as outras”, continua.

Fotografia: Melissa Vieira

A vertente educativa materializa-se em palestras e workshops todas as semanas, de quinta a sábado. Mas as temáticas não se limitam a questões profissionais. “A maior parte das mulheres, por exemplo, não entende a extensão da sexualidade e do prazer feminino. Temos cá duas exposições sobre a importância do clitóris”, conta Cláudia, chamando a atenção para a exposição de ilustrações e esculturas de vulvas, de duas artistas internacionais, patente até 13 de Março. “Na quinta-feira, dia 12, vamos ter uma sessão de cinema, para ver mais um episódio da série O Sexo e a Cidade, antes de uma conversa informal com a psicóloga e sexóloga Tânia Graça.”

A entrada para o evento tem um custo de 10€, já com vinho e snacks biológicos incluídos. Mas, como a lotação é limitada a oito pessoas, os sócios têm prioridade. Para não perder pitada, o melhor é optar pela jóia anual (8€/mês), que dá acesso a uma dúzia de eventos por ano, ou por uma das subscrições. Além de acesso livre ao clube durante o dia, há muitas outras vantagens. A modalidade mais básica (25€/mês) dá acesso a todos os eventos, à comunidade online, onde pode trocar serviços, e a 50% de desconto no aluguer do espaço. A mais completa (50€/mês) inclui exactamente o mesmo, mas acrescenta o acesso ao estúdio podcast.

“O GCrew começou como um podcast, onde entrevisto mulheres que estão a revolucionar o mundo do trabalho nas respectivas áreas”, explica ainda Cláudia. “Tenho uma nova versão pensada para Abril, que será gravada no clube, ao vivo e com audiência, para discutirmos problemáticas em torno do universo feminino.” Antes, está marcado um workshop intensivo de podcasting para 28 de Março, das 10.00 às 17.00.

Travessa da Conceição à Lapa, 11. Por marcação.

+ Mulheres inspiradoras de Lisboa