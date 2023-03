Lisboa inaugura Passeio Carlos do Carmo com concerto de Camané

A inauguração do Passeio Carlos do Carmo, na zona ribeirinha de Belém, está marcada para este sábado, 11 de Março, a partir das 17.30. Haverá concerto de Camané.

O Passeio Carlos do Carmo, assim nomeado em homenagem ao fadista, vai ser inaugurado este sábado, 11 de Março, na zona ribeirinha de Belém, entre o Terreiro das Missas e o Jardim das Docas da Ponte. A cerimónia está marcada para às 17.30, com o descerrar da placa toponímica pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, seguindo-se um concerto de Camané.

“Lisboa Menina e Moça”, “Duas Lágrimas de Orvalho”, “Bairro Alto”, “Canoas do Tejo” e “Rosa da Noite” são os temas, eternizados por Carlos do Carmo, que serão interpretados por Camané nesta homenagem.

Considerado uma referência da música portuguesa, Carlos do Carmo (1930-2021) teve um percurso artístico de quase seis décadas, com mais de duas dezenas de álbuns gravados, e foi ainda embaixador da candidatura do Fado a Património Imaterial da Humanidade, assim consagrado pela UNESCO desde 2011.

“Nas suas interpretações deu vida às palavras, elevou o fado a novas dimensões, semeando uma vastíssima produção musical ao longo de toda a sua carreira. É disso exemplo a nova compilação de duetos de Carlos do Carmo com Sérgio Godinho, Camané, Chico Buarque, Marco Rodrigues, Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Sam the Kid, entre outros artistas, que será lançada pela editora Universal Music Portugal, já no próximo dia 17 de Março”, lê-se em nota à imprensa da Câmara Municipal de Lisboa, que justifica assim a decisão de perpetuar o nome do fadista na toponímia da cidade.

Passeio Carlos do Carmo (Belém). Sáb 17.30. Entrada livre

