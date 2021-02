Lisboa instala 658 sensores de monitorização ambiental até final de Março

Lisboa vai ter, pela primeira vez, uma rede de sensores de monitorização ambiental, da qualidade do ar aos níveis de ruído ou trânsito. A novidade foi avançada na quinta-feira, 18 de Fevereiro, pelo próprio presidente da autarquia, Fernando Medina. “No total serão 80 estações, com 658 sensores, garantindo um conjunto alargado de dados que até hoje só podiam ser conhecidos em estudos pontuais”, escreveu no Twitter.

A apresentação do projecto, confirmado em comunicado de imprensa, irá realizar-se esta sexta-feira, 19 de Fevereiro, pelas 12.00, a partir de Entrecampos, com a participação do Vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, José Sá Fernandes.

Câmara Municipal de Lisboa

Já estão a funcionar oito das oitenta estações (Estrada de Benfica, Entrecampos, Cemitério de Carnide, Olivais, Madre Deus, Montes Claros e Avenida da República) que fazem parte da rede, que deverá estar totalmente instalada até 31 de Março. A partir dessa data, toda a informação medida estará disponível, em tempo real, para consulta por qualquer cidadão interessado, através das plataformas de disponibilização de dados abertos.

O plano inicial para este projecto de monitorização ambiental foi apresentado pela autarquia a 10 de Novembro de 2020, durante a conferência “Lisboa Mais Verde e Mais Saudável: Os Desafios da Poluição Atmosférica”, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian. A ideia era instalar cerca de 200 sensores para monitorizar a qualidade do ar em vários pontos da cidade, nomeadamente nas envolventes dos crematórios, do terminal de cruzeiros e do aeroporto.

+ Década do Oceano celebra-se este ano com várias iniciativas online

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal desta semana