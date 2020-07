Lisboa investe em máquinas para trocar garrafas de plástico por descontos

As garrafas de plástico são leves, práticas, transparentes, altamente resistentes e cumprem um conjunto de rigorosos requisitos de segurança alimentar. Mas é importante reciclá-las após o consumo, para reduzir o impacto ambiental. Com a iniciativa Bebidas + Circulares, desenvolvida no concelho de Lisboa, poderá começar a trocar embalagens de bebidas PET por cupões de desconto. A medida deverá ser implementada durante os meses de Setembro e Outubro, com vários supermercados a aderir.

O piloto está em funcionamento desde Março, com um conjunto de 23 máquinas de recolha de garrafas de bebidas em plástico PET, instaladas em grandes superfícies comerciais, de norte a sul do país. Financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Acção Climática num montante de 1,7 milhões de euros, o projecto é gerido pela Associação Águas Minerais e de Nascente de Portugal, pela Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas e pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. É este mesmo consórcio o responsável pelo futuro sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas e latas na capital.

“Tem como objectivo testar uma solução baseada na recolha com máquinas automáticas numa zona restrita – município de elevada densidade populacional – avaliando o grau de adesão da população a este novo mecanismo de recolha”, lê-se na apresentação da iniciativa, que foi financiada em 1 milhão de euros.

Às 23 máquinas de recolha automática já instaladas em vários locais de Portugal Continental, vão juntar-se mais 11 em Lisboa, com o mesmo propósito: incentivar a reciclagem. Para aceitarem o convite, os consumidores só têm de entregar garrafas de bebidas em plástico PET, devidamente fechadas com as respectivas tampas e o código de barras legível, sem líquidos ou produtos no interior e sem terem sido previamente espalmadas. Em troca, recebem um talão de desconto com o valor correspondente às unidades entregues.

O valor do talão de desconto varia de acordo com a capacidade da embalagem devolvida: dois cêntimos por cada embalagem entre 0,1 e 0,5 litros e cinco cêntimos para capacidade superior, até dois litros. O montante recebido poderá ser utilizado em compras de valor igual ou superior, na superfície comercial onde as garrafas foram entregues, ou doados a uma instituição de solidariedade social.

“A atribuição de um prémio ao consumidor pela devolução das garrafas pretende incentivar a devolução de embalagens não reutilizáveis em plástico”, explicou o Governo em comunicado, na altura do lançamento do projecto-piloto, em Março. “Com este projeto, pretende garantir-se o encaminhamento para reciclagem de elevada qualidade, permitindo a incorporação em novas garrafas de bebidas, maximizando-se a circularidade dos materiais.”

Desde a implementação do projecto-piloto que se totalizam cerca de 28 toneladas de plástico PET, que será reencaminhado para incorporação em novas garrafas, evitando a emissão de gases com efeito de estufa em mais de 50% e o consumo da energia que seria necessária para a produção a partir de matéria-virgem em mais de 60%.

Na Área Metropolitana de Lisboa, existem actualmente três máquinas de recolha: no Auchan Alfragide, no Auchan Almada e no Continente Amadora. Para mais informações, basta consultar o site do projecto-piloto. Quanto às novas máquinas, estão previstas serem instaladas em retalhistas como o Continente, Pingo Doce, Lidl, Auchan e El Corte Inglès, mas também num mercado municipal, no âmbito de uma parceria com a Câmara Municipal e da Lisboa Capital Verde Europeia 2020.

