No Colombo, já pode levantar as compras sem passar pelas lojas

Basta ter um smartphone para poder usufruir dos novos cacifos inteligentes do Centro Colombo, que permitem recolher gratuitamente, em segurança e com mais autonomia, as compras feitas online. A solução, que surge de uma parceria entre a Bloq.it e a multinacional Sonae Sierra, pretende diminuir o contacto entre os vendedores e os clientes e deste modo evitar também ajuntamentos no centro comercial.

“Quisemos dar aos lisboetas uma nova possibilidade de adquirirem os produtos que mais gostam sem terem de voltar às filas e lojas movimentadas, especialmente nesta fase em que ainda devemos manter o distanciamento social”, escreve em comunicado João Lopes, co-fundador da aplicação Bloq.it. “Neste sentido, para aqueles que não dispensam as marcas do Centro Colombo, é agora possível fazer as suas compras com maior comodidade e segurança.”

A primeira coisa a fazer é instalar a aplicação da Bloq.it para ver quais as lojas aderentes. Uma vez efectuada a compra, quando o pedido ficar disponível recebe uma notificação através da app para o levantar nas 16 horas seguintes e basta aceder ao parque de estacionamento do centro comercial, onde estão localizados os cacifos, para abrir o correspondente à sua encomenda com o código facultado.

Estes equipamentos estão preparados para receber objectos de várias dimensões, desde roupa a mobiliário.

Os lojistas que pretendam oferecer esta opção fora da caixa têm apenas de entrar em contacto com a administração do centro comercial e instalar também a aplicação da Bloq.it, disponível na Apple Store e no Google Play. A esta iniciativa já se juntaram marcas como a BStrong Kids, com produtos dedicados aos mais novos, e Elena Mirò, com roupa de inspiração italiana.

