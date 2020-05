Lisboa lança app que mostra o que se passa na cidade em tempo real

Avisos à população, intervenções no arvoredo, condicionamentos de trânsito e outras situações de emergência com impacto na via pública. A aplicação Lisboa.24, disponibilizada pela autarquia, informa os cidadãos sobre o que se está a passar na cidade e como esses acontecimentos afectam o seu dia-a-dia.

Lisboa.24, a app que a câmara de Lisboa lançou nesta sexta-feira, apresenta dados oficiais e em tempo real sobre o estado actual da cidade. Desde as intervenções planeadas pelas entidades responsáveis pela manutenção das árvores até aos estabelecimentos abertos durante a pandemia provocada pelo novo coronovírus, os alfacinhas têm acesso a comunicações sobre todas as situações que possam afectar a vida quotidiana.

A maior parte da informação agora disponibilizada ao público tem origem na Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa, a aplicação informática municipal “onde é gerida e monitorizada a informação de emergência da cidade”, esclarece a autarquia, ressalvando que os avisos à população, emitidos sempre que estejam em causa situações que envolvam a sua segurança, “é a única informação obrigatoriamente enviada a todos os utilizadores da app, que não será possível dispensar”.

Ao instalar a aplicação, que tem um directório com várias secções informativas, os utilizadores podem manter-se actualizados sobre condicionamentos de trânsito, que provocam cortes totais ou parciais ou estreitamento de vias, ocupação dos parques de estacionamento, com informação sobre disponibilidade real de lugares, ou bicicletas disponíveis nas estações da rede GIRA. Estão ainda disponíveis actualizações sobre a protecção civil, contactos úteis e novidades sobre a cidade e o município.

A app Lisboa.24 inclui também notícias sobre as medidas de combate à pandemia de Covid-19 e acesso directo à plataforma “Estamos Abertos”, que reúne informação, em forma de lista ou visualização de mapa, sobre os estabelecimentos abertos na cidade durante este período, bem como os respectivos horários de funcionamento e serviços adicionais.

Após a instalação da app, disponível para sistemas Android e iOs, os utilizadores têm acesso imediato a toda esta informação, não sendo obrigatório qualquer registo. Mas a autarquia faz questão de destacar, em comunicado sobre a iniciativa, que o registo permite personalizar a experiência de cada um, através da definição das temáticas e locais mais pertinentes.

