Lisboa lança programa gratuito na área da programação

A Câmara Municipal de Lisboa juntou-se à escola de programação Le Wagon para lançar o StepByTech, um programa gratuito na área da programação, front-end e back-end. Além de contribuir para acelerar a maturidade digital das pessoas e empresas, a autarquia quer reduzir o gap geracional e de género no mercado tecnológico. Se estiver interessado, tem até domingo, 9 de Abril, para se inscrever online.

“O crescimento e sucesso sustentável do ecossistema económico e social em Lisboa é potenciado com iniciativas desta natureza que oferecem as ferramentas para as pessoas adquirirem novas competências, começarem uma nova carreira no mercado tech ou criarem a sua própria startup, e às empresas a possibilidade de investirem no desenvolvimento do seu talento”, escreve em comunicado a directora da Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, Margarida Figueiredo.

Lançado no âmbito da iniciativa Future of Work, que trabalha e actualiza informação relativamente ao emprego e empregabilidade na cidade de Lisboa, o StepByTech encontra-se dividido em três fases com natureza eliminatória e de complexidade crescente. Durante este mês de Abril, a partir de dia 11, um máximo de 500 pessoas vão ter oportunidade de passar por uma primeira série de sessões online (1h15 cada), para aprender a construir páginas web e ter conversas inspiradoras acerca do mercado tecnológico.

Já a segunda fase, que decorrerá ao longo do mês de Maio, será presencial (4h por sessão), limitada a 50 participantes seleccionados e focada no desenvolvimento de landing pages e utilização da linguagem de programação JavaScript. Por fim, serão atribuídas cinco bolsas completas para um bootcamp intensivo de Web Development da Le Wagon (360 horas), com início em Julho. Esta formação avançada tem reconhecimento internacional.

+ Lisboa lança serviço de apoio às candidaturas na área cultural

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês