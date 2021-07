Lisboa lança rede de espaços culturais próximos das comunidades

Uma colectividade de bairro, um palácio, uma livraria. Qualquer um destes locais é elegível para integrar o novo programa Lugar da Cultura, desenvolvido pela Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para ligar e envolver as comunidades através da cultura, criando novos hábitos culturais ao mesmo tempo que incentiva a participação e cidadania.

Seja mais ou menos improvável, o espaço ligado a este Lugar da Cultura terá de ter uma ligação com o bairro ou freguesia onde se insere e proximidade com o espaço público, como é o caso da Livraria Barata, o primeiro destes lugares. Esta loja do Areeiro, distinguida com o selo Loja com História, recuperou o espaço do piso inferior, em associação com a CML, onde serão realizados debates, lançamentos de livros, exposições, concertos, entre outras actividades. Até ao final do mês de Agosto estará patente a exposição “Livro de Projeto”, do ateliê de design Barbara Says, e a cargo da Associação Buala estará a organização de um conjunto de conversas sobre cidadania, com diferentes temas e convidados. Serão ainda organizados ateliês de encadernação, dinamizados por Rosa Costa, uma das últimas encadernadoras de Lisboa.

O segundo espaço desta rede irá ser o Quinta Alegre – Lugar de Cultura, localizado no Palácio do Marquês do Alegrete, na freguesia de Santa Clara. Cedido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa à CML, o palácio irá acolher um novo equipamento cultural, para onde estão previstas actividades culturais a desenvolver com a comunidade local nos próximos meses. Por aqui também passarão espectáculos e actividades integradas na programação do intercultural Festival Todos, que este ano se muda para Santa Clara nos dias 11, 12, 18 e 19 de Setembro.

+ Leia aqui a Time Out Portugal desta semana: O nosso mai novo

+ António Lobo Antunes doa acervo a Lisboa e faz nascer uma biblioteca