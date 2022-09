Lisboa-Madrid vai ficar a menos de nove horas de comboio

Lisboa e Madrid vão ficar a nove horas de distância de comboio a partir de dia 9 de Outubro, menos hora e meia do que actualmente. Os novos horários já foram autorizados pela gestora da rede ferroviárias nacional, mas as mudanças chegam com mais de dois meses de atraso face à previsão original. E a viagem continua a demorar mais do que em 1989, quando eram necessárias menos de oito horas em qualquer um dos sentidos.

A ligação entre as duas capitais ibéricas foi interrompida em Março de 2020, por causa da pandemia, e entretanto não voltou a ser retomada. O Lusitânia deixou então de circular por decisão unilateral da Renfe, congénere espanhola da CP e parceira da transportadora nacional neste serviço.

Actualmente é preciso apanhar o Intercidades, de Santa Apolónia para o Entrocamento, de onde sai o comboio regional até Badajoz. Daí parte o comboio Intercity da Renfe para a estação de Madrid-Chamartín. Já da capital espanhola para a portuguesa, o comboio Intercity parte de Chamartín para Badadoz, de onde o comboio regional da CP segue para o Entrocamento e daí para Santa Apolónia.

A partir de 9 de Outubro, vão passar a ser necessários três em vez de quatro comboios para a viagem entre Lisboa e Madrid, num tempo total de oito horas e 48 minutos. No percurso inverso, a deslocação demorará nove horas e 30 minutos.

A viagem entre as duas capitais ibéricas deverá ser mais rápida a partir do final de 2023, quando estiver concluído o troço entre Évora e Elvas, que permitirá comboios a 250 km/h. Em condições normais, devem passar a ser necessárias apenas cinco horas de comboio entre Lisboa e Madrid.

