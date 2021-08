Lisboa Mágica regressa às ruas da cidade com 158 espectáculos

O Lisboa Mágica está de volta à cidade entre 24 e 29 de Agosto, com 158 espectáculos ao ar livre para toda a família. Ao volante, mais uma vez, o premiado ilusionista Luís de Matos promete vários convidados internacionais com experiência na área da magia de rua. O acesso será sempre gratuito, mas é necessário fazer reserva online.

Este ano, a iniciativa, que arrancou em 2006, volta a estar incluída na programação do Lisboa na Rua. À semelhança da edição interior, implementaram-se ainda medidas adicionais para cumprir todas as regras de segurança determinadas pela Direcção-Geral da Saúde. Além do controlo de acessos e da colocação estratégica de dispensadores de álcool gel, vão ser estendidas alcatifas redondas, distanciadas entre si. Cada alcatifa poderá ser ocupada por um único espectador ou partilhada por membros do mesmo agregado familiar, até ao limite da lotação prevista para cada local.

Os espectáculos vão decorrer na Praça do Município (Ter 11.00), no Parque Bensaúde (Ter 17.00, Qui 12.00, Dom 12.00), no Palácio Baldaya (Ter 18.00, Qua 17.00, ), no Museu da Marioneta (Qua 11.00, Sex 11.00), na Quinta da Alfarrobeira (Qua 12.00, Sex-Sáb 12.00), no Jardim da Bedeteca dos Olivais (Qua 18.00, Qui 11.00, Sáb 11.00), na Quinta da Granja (Qui 17.00, Dom 11.00), no Anfiteatro de Pedra (Qui 18.00, Sex 17.00), no Jardim do Palácio Pimenta (Sex 18.00, Sáb 17.00, Dom 18.00), no Jardim da Biblioteca de Alcântara (Sáb 18.00) e no Jardim do Torel (Dom 17.00).

Com o cartaz completo disponível no site do Lisboa Mágica, já é possível reservar o seu lugar em qualquer um dos eventos programados. Basta preencher este formulário. O melhor é despachar-se, porque as sessões costumam esgotar rápido.

