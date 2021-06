Lisboa Mistura está de volta com três dias de multiculturalidade

Está quase aí mais uma edição do Lisboa Mistura, um evento musical e intercultural que celebra a música e as artes do mundo. Com palco no Jardim do Palácio Pimenta, entre os dias 25 e 27 de Junho, a iniciativa é de entrada gratuita, embora limitada ao número de lugares disponíveis.

O evento arranca na sexta-feira, 25 de Junho, pelas 20.30, com um concerto de Selma Uamusse. A cantora, que editou há cerca de um ano Liwoningo, será acompanhada por artistas como Rodrigo Leão, Sara Tavares, Tó Trips e Gospel Collective.

No dia seguinte, 26, pelas 17.00, toca o quinteto de Carlos Martins (saxofone) com Mário Delgado (guitarra), Carlos Barretto (contrabaixo), Hugo Menezes (percussão) e Alexandre Frazão (bateria). Mais tarde, pelas 18.00, o debate “Cidadania em Acção” reúne as entidades envolvidas no projecto D’Improviso, desenvolvido pela Associação Sons da Lusofonia para combater a exclusão social e artística, explorando os paradoxos da música improvisada ou do jazz.

Ainda no sábado, 26, pelas 20.30, Stereossauro promete aquecer a noite com um concerto repleto de convidados: Camané, Capicua, Carlão, Chullage, NBC e Ricardo Gordo. O warm up será da responsabilidade de BeatBombers X Cabrita.

Por fim, no domingo, 27 de Junho, a Festa Intercultural começa às 15.30 e conta com participações de Braima e Canango (Guiné-Bissau), Cheong Li (Macau), Jhalak (Índia), Fado Bicha (Portugal) e Baque Mulher (Brasil). A partir das 18.00, há warm up com DJ Cruzfader, antes da apresentação, às 19.00, da Oficina de Artes Portáteis 2021.

Jardim do Palácio Pimenta – Museu de Lisboa. Sex-Sáb 10.00-22.00 e Dom 10.00-20.00. Entrada livre, mediante levantamento de bilhete.

