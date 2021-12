Lisboa não terá fogo de artifício na passagem de ano

​Não haverá fogo de artifício em Lisboa durante a passagem de 2021 para 2022. Depois de cancelar os festejos de rua, a autarquia decidiu abdicar também dos espectáculos no Terreiro do Paço. A decisão foi tomada após reunião do Conselho Municipal de Segurança, com base na evolução epidemiológica da pandemia de Covid-19. Foi pedido um parecer à Direcção-Geral da Saúde, mas ainda não há resposta.

“O meu desejo era dar aos lisboetas as festividades que merecem, porém, perante a situação pandémica em que nos encontramos, não poderíamos garantir a segurança de todos. Preparamos o futuro, precavendo o presente”, anunciou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, no Twitter.

No início de Dezembro, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou o cancelamento das festas de fim de ano, remetendo para mais tarde uma decisão sobre os espectáculos de fogo de artifício. “É uma decisão, obviamente, que vai em linha com a situação que estamos a viver. Aliás, o presidente da Câmara do Porto e de outros municípios tomaram essas decisões”, justificou na altura, embora tenha confessado estar ainda a ponderar no que poderia vir a acontecer no âmbito das celebrações de Ano Novo.

Relativamente aos espectáculos de fogo de artifício, o executivo camarário, liderado por Carlos Moedas, avaliou a possibilidade de realizar fogo de artifício em três locais da cidade, em vez de promover uma concentração no Terreiro do Paço. Mas, depois de se ter discutido o assunto, inclusive com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Municipal, decidiu-se pelo cancelamento.

Em Portugal, desde Março de 2020, já morreram mais de 18680 pessoas e foram contabilizados mais de um milhão de casos de infecção, segundo dados da Direcção-Geral da Saúde. Actualmente, estão activos cerca de 65757 casos de Covid-19. Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde, foi detectada na África Austral, com as autoridades sanitárias sul-africanas a darem o alerta a 24 de Novembro. Desde então, também já foram notificadas infecções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

