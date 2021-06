Lisboa oferece testes gratuitos e ilimitados para todos

A Câmara Municipal de Lisboa definiu esta segunda-feira, 21 de Junho, que o Plano Municipal de Testagem de Lisboa “deixou de estar limitado a dois testes mensais por morador na cidade, passando a oferecer um número de testes ilimitados, independentemente de ser ou não residente em Lisboa”.

No mesmo comunicado, a autarquia esclarece que o plano está a funcionar em 110 farmácias aderentes e em 17 postos móveis organizados em parceria com a Cruz Vermelha, que vão ser reforçados em breve. Desde 31 de Março, quando o programa começou, já foram realizados nas farmácias mais de 60 mil testes gratuitos a moradores de Lisboa. Na última semana, verificou-se a duplicação do número de testes feitos, “de uma média diária de mil testes para mais de 3500 testes/dia, nos dias 17 e 18 de Junho”.

A CML anuncia ainda que as equipas dos serviços de protecção civil municipal de Lisboa estarão presentes, a partir desta segunda-feira, nas principais artérias comerciais “a sensibilizar, porta a porta, o comércio local e restauração para a necessidade de testar os seus funcionários”. Nesta área, a câmara refere ainda que têm sido feitos pouco testes: “No último mês apenas foram efectuados 31 testes ao abrigo do programa de testes gratuitos que a CML disponibilizou para os trabalhadores do comércio e restauração.”

