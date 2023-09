Lisboa, Porto e Funchal. Eis a rota yogi do Wanderlust em Setembro e Outubro

A sétima edição do evento de yoga e mindfulness arranca a 24 de Setembro em Lisboa. Seguem-se Porto e Funchal com muita actividade física, música e workshops.

24 de Setembro, no Jardim da Torre de Belém, em Lisboa; 1 de Outubro, no Parque da Cidade do Porto (o evento foi adiado para este dia dada a previsão de mau tempo para a data inicialmente prevista, 17 de Setembro); e 8 de Outubro, no Parque de Santa Catarina, no Funchal. São estes os dias que deve marcar na agenda se quiser acompanhar na íntegra o Wanderlust 108, um encontro internacional dedicado ao bem-estar físico e mental, com o yoga e o mindfulness ao centro, mas também com música e palestras.

Com uma programação das 8.00 às 18.00, professores, oradores e músicos compõem os cartazes dos três eventos, que começam com o já conhecido Triatlo Mindful: 30 minutos de treino intensivo Hiit seguidos de 90 minutos de yoga e meditação. À tarde, há workshops, palestras, sessões de mindfulness, hoop dance, acroyoga, aerial yoga e sound healing, entre outras práticas.

O resultado de cada uma destas experiências colectivas, em parques verdes e em sintonia com o corpo e a mente, é contribuir para “reprogramar a forma de estar” para um estilo de vida mais saudável e enérgico, espera a organização. Para isso, ajudarão, em Lisboa e no Porto, o conhecimento de Rute Caldeira, na área da meditação, Paula Costa, no aeroyoga, aeropilates e aerofitness, ou Zé Maria Castelo Branco, ex-atleta de alta competição e orientador dos treinos Hiit. Na Madeira, os nomes de Filipa Veiga e de Cuca Roseta destacam-se no programa.

Nos intervalos entre as actividades, como não podia deixar de ser, a alimentação saudável protagoniza o cuidado com o corpo. Assim, é possível explorar a gastronomia e o artesanato do Kula Market, tal como as zonas de restauração de cada um dos eventos. Quem planeia ir ao Wanderlust em família tem também à disposição a Tenda Wanderkids, uma área desenhada para o público infantil (as crianças até aos 12 anos não pagam entrada), que funciona como uma escola temporária de yoga e meditação, com professores certificados.

Segunda tour em Portugal

Depois de cinco anos a acontecer exclusivamente em Lisboa (embora 30% dos participantes viajassem desde o Norte do país, segundo a organização), esta é a segunda edição portuguesa do Wanderlust 108 em dose tripla. Para este ano, a organização tinha, inclusive, planeado iniciar a tournée a Norte, no entanto, a previsão de condições atmosféricas adversas desfez os planos, pelo que o Wanderlust volta a partir de Lisboa. “Estamos muito entusiasmados com o regresso do Wanderlust 108 em Setembro, especialmente com a localização no incrível Parque da Cidade, no Porto, por estarmos pelo sétimo ano em Lisboa, e por chegarmos de novo ao Funchal. Acreditamos que este ano vamos elevar ainda mais a experiência mindful e tornar o evento ainda mais ‘zen’ para todos os participantes”, prevê o responsável da Wanderlust Portugal, Nuno Carvalho.

A empresa Wanderlust foi fundada em 2009 e, desde então, produz eventos com o objectivo de “criar uma comunidade empenhada num estilo de vida mais consciente” em mais de 50 cidades do mundo, do México a Portugal.

Os bilhetes para Lisboa, Porto e Funchal estão à venda na página oficial do evento, a partir de 20€.

