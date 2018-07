Lisboa prepara festa para celebrar o centenário de Nelson Mandela com os Gospel Collective

Lisboa vai assinalar a 17 de Julho o centenário do nascimento de Nelson Mandela (1918-2013) com um concerto, um filme, uma conferência e uma rotunda.

Nelson Mandela pisou o solo lisboeta em 1993, era Mário Soares Presidente da República, Cavaco Silva primeiro-ministro e Jorge Sampaio presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Hoje os líderes nacionais são outros, mas perdura a memória de um dos maiores ícones políticos internacionais. E a Câmara Municipal de Lisboa tem um grande plano para assinalar o seu centenário.

É precisamente na véspera do aniversário de Mandela (também véspera do Mandela Day – Dia Internacional Nelson Mandela, conforme decretado pela ONU) que a Praça do Município recebe uma festa que celebra a memória do antigo presidente da África do Sul.

Primeiro, às 21.15, há um espectáculo do grupo Gospel Collective que irá contar com a participação especial de Kalaf ao que se segue a projecção do filme Invictus (2009), realizado por Clint Eastwood e onde Morgan Freeman interpreta um Nelson Mandela durante o seu primeiro mandato.

Antes disso, ao meio-dia, Fernando Medina inaugura uma rotunda na Alta de Lisboa com o nome de Nelson Mandela, e pelas 14.30 arranca a conferência "Mandela e Eu" no Teatro Thalia. Um evento de entrada livre que terá como oradores D. Ximenes Belo, Prémio Nobel da Paz, John Carlin, jornalista e autor do livro Invictus, John Volmink, presidente da Ubuntu Global Network, e o campeão olímpico de judo Nuno Delgado.

Estas comemorações resultam de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Academia de Líderes Ubuntu, do Instituto Padre António Vieira. A informação completa está aqui.

