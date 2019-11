Lisboa promove “sábado justo” com mais de 75 eventos culturais

A Fair Saturday acontece este sábado em Lisboa com várias actividades em torno da arte, da cultura e das causas sociais. A programação, que estará espalhada por 41 espaços da cidade, inclui propostas nas áreas da música, do teatro, da dança e da fotografia. Mas ainda várias oficinas, workshops e masterclasses.

O movimento nasceu há cinco anos, em Espanha, para destacar o poder transformador essencial da arte e da cultura através de um dia inteiro de actividades para toda a família, sempre no último dia do mês de Novembro. Este ano, Lisboa participa, pela primeira vez, juntando-se a cidades como Atlanta (Estados Unidos), Leeuwarden (Países Baixos) e Lima (Peru). Para a capital portuguesa estão planeados mais de 75 eventos culturais, desde intervenções artísticas no espaço público até exposições, feiras e acções de formação, como uma oficina de cosmética natural e tapeçaria para principiantes.

“O Fair Saturday [“sábado justo”] nasceu em Bilbao, em 2014, para demonstrar que a arte e a cultura não são importantes, são essenciais para o nosso futuro”, lê-se na nota da Fundação Fair Saturday, que explica como os princípios do movimento residem em valorizar a necessidade da cultura na construção de sociedades mais desenvolvidas e empáticas, através de espaços comuns de entendimento entre diferentes comunidades locais, cidades e regiões a nível internacional.

A iniciativa arranca logo às 9.30 com uma feira de artesanato no sítio da Feira da Ladra. Às 10.00, o Museu da Marioneta, o Museu do Fado, o Museu do Aljube e todos os núcleos do Museu de Lisboa convidam a uma visita. Na Rua Maria Violante Vieira, em Benfica, há uma exposição viva de marionetas (14.00-18.00).

Ainda de manhã, poderá participar, por exemplo, numa masterclass de marimba na sede da Orquestra de Câmara Portuguesa (9.30-21.00), num workshop de tapeçaria para principiantes no RA 100 (11.00-13.00) ou numa hora do conto no número 146 da Estrada de Telheiras (11.00-13.00).

Para os fãs de cinema, também há muitas sessões agendadas, na Comuna Teatro de Pesquisa (14.00-15.00, 14.30-15.30, 18.30-19.30 e 19.30-20.30) e no Cinema Ideal (21.30-23.45). Caso prefira um pézinho de dança, os concertos começam pelas 14.00, com um recital de canto e piano na Academia de Amadores de Música. A agenda inclui ainda fado no jardim da Rua Maria Violante (15.00-16.30), jazz na Comuna (16.00-17.00) e música antiga no Museu Militar (16.00-17.00).

Mas o melhor é consultar a programação completa no site do Fair Saturday: é que as propostas são muitas.

