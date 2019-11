Lisboa é melhor destino do mundo para viagens curtas

Lisboa é mais uma vez considerada, pelos World Travel Awards, o melhor destino do mundo para city break. É o resultado de uma votação mista – do público e de profissionais de turismo e viagens à escala mundial.

É o terceiro ano consecutivo que Lisboa é considerada o melhor destino do mundo para viagens curtas ("city break") pelos World Travel Awards, os mais importantes prémios do turismo. Atribuída esta quinta-feira em Omã, no Médio Oriente, a distinção deve-se à qualidade das estadias de curta duração na capital portuguesa.

“O trabalho desenvolvido na requalificação do património, promoção do destino e melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística tem posicionado o destino como uma referência no que diz respeito às boas-práticas e isso reflecte-se nestas distinções”, diz a directora executiva da Associação Turismo de Lisboa, Paula Oliveira, em comunicado. “Projectos de reabilitação como o Novo Cais de Lisboa, apresentado ontem, são exemplo de como Lisboa continua a reinventar-se e a inovar para continuar a superar as expectativas dos lisboetas e de quem nos visita”, acrescenta.

No ano passado, Portugal arrecadou mais de dez prémios, com Lisboa a sair dupla vencedora, na primeira gala dos World Travel Awards (WTA) a decorrer no país. A capital conquistou, pela primeira vez, o prémio de “Melhor Cidade Destino do Mundo” e, pela segunda vez, o “Melhor Destino para City Break”, também a nível mundial. Já em Junho deste ano, recebeu três distinções europeias nos WTA, incluindo o reconhecimento da excelência do trabalho feito pela Associação Turismo de Lisboa, considerada o “Melhor City Tourist Board”.

+ 40 Coisas Incríveis Para Fazer em Lisboa