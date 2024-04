Lisboa quer duplicar taxa turística para quatro euros

O plano é aumentar a taxa turística paga pelos visitantes que chegam a Lisboa dos actuais dois euros para quatro, com o objectivo de canalizar as verbas para a higiene urbana, mobilidade e infra-estruturas (mas também para a realização de eventos culturais e desportivos), de forma a minorar os "impactos negativos causados pela própria dinâmica turística", avança o jornal Público. A proposta seguirá para discussão na reunião de vereação desta quarta-feira, 17 de Abril, e será colocada em consulta pública.

Se a alteração for para a frente, as taxas poderão representar um ganho de mais de 80 milhões de euros para o município, posicionando Lisboa como uma das cidades europeias com taxas turísticas mais elevadas da Europa: Paris cobra 5 euros por visitante, enquanto Barcelona está nos 3,25 euros, em Roma paga-se entre 4 e 10 euros por noite, dependendo do tipo de hotel. Só no primeiro trimestre deste ano, a autarquia lisboeta angariou 7,8 milhões de euros em taxas turísticas.

“Sendo um factor distintivo na competitividade da cidade e um motor de crescimento económico e social, a actividade turística tem fortes impactos ao nível da intervenção pública para a manutenção de adequados níveis de resposta”, escreve-se na proposta que será levada a votação esta semana. É, ainda, salientada a necessidade de definir políticas de regulação e de uma “intervenção pública directa, para garantir a sustentabilidade de Lisboa em termos económicos, sociais e ambientais, e minimizar as externalidades negativas”.

Assim, a autarquia espera poder canalizar as verbas vindas do turismo para reforçar "bens e serviços públicos urbanos", "segurança e protecção civil", mobilidade, "incluindo infra-estruturas viárias e transportes públicos", ambiente e espaço público, "com destaque para a limpeza urbana e os espaços verdes". Ao mesmo tempo, os fundos servirão para elaborar planos sectoriais, campanhas promocionais, investir em “equipamentos de fundamental vocação turística e sua programação”, na cultura e no entretenimento da cidade.

