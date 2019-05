Lisboa recebe a primeira Feira de Santo António

A menos de um mês das Festas de Lisboa, o Largo de Santo António da Sé está prestes a acolher uma feira dedicada à venda de artigos relacionados com o santo mais popular da cidade. A ideia é ajudar os lisboetas a organizar os festejos que se avizinham.

A Feira de Santo António de Lisboa está marcada já para este fim-de-semana, 18 e 19 de Maio. Entre as 10.00 e as 19.00, poderá descobrir todas as bancas de peças e tronos de Santo António, incluindo rouxinóis de barro, fogaças, tábuas, pão e manjericos.

Promovido pelo Museu de Lisboa, a Igreja de Santo António e a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, este evento marca também o início das inscrições para a edição deste ano dos Tronos de Santo António, uma exposição de rua que acontece durante as Festas de Lisboa, a partir de 1 de Junho, com programação completa ainda por anunciar. Tome nota: o Museu de Lisboa – Santo António oferece, a quem quiser, a estrutura dos tronos.

Se estiver interessado em participar, pode consultar o regulamento, mas as regras são simples: basta inscrever-se e expor o seu trono (durante 8 e 9 de Junho) em local visível na sua porta ou janela, para que possa integrar o roteiro, que será fotografado e publicado em livro.

Na última segunda-feira, 13 de Maio, foi apresentado o livro Tronos de Santo António ’18, que reúne fotografias das 153 estruturas expostas no ano passado, em cerca de 23 freguesias da cidade de Lisboa, recuperando-se assim uma tradição e expressão popular tão singular que remonta ao séc. XVIII.

