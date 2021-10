Lisboa recebe concertos à luz das velas em véspera de Halloween

Vai ser possível ouvir música à luz das velas no Palácio de Xabregas a 30 de Outubro, a véspera do Halloween. Ao longo de duas sessões, às 19.30 e às 21.30, o novo espectáculo Candlelight da Fever promete momentos assombrados por versões instrumentais de temas como “Thriller” de Michael Jackson, “This Is Halloween” de Danny Elfman e “Danse Macabre” de Camille Saint-Saëns.

O quarteto de cordas que irá interpretar o repertório escolhido ainda não foi anunciado, mas é possível descobrir online algumas das canções e temas de filmes e séries, como The Addams Family e Stranger Things, que terá oportunidade de ouvir num cenário intimista e sumptuoso.

As portas vão abrir 40 minutos antes do início dos concertos, ambos com duração de uma hora. O preço dos bilhetes (desde 15€) varia consoante a zona escolhida, proporcionando diferentes níveis de visibilidade, mas os lugares em cada fila serão adjudicados aquando da chegada, com a ajuda do staff. E vão ser cumpridas todas as recomendações da Direcção-Geral de Saúde.

