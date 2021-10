Noites de Queluz: Palácio Nacional é palco de oito concertos nocturnos

Da música barroca italiana à música sacra portuguesa do séc. XVIII, há uma viagem no tempo para fazer à boleia do ciclo “Noites de Queluz – Tempestade e Galanterie”.

O ciclo de música "Noites de Queluz – Tempestade e Galanterie”, que integra a 7ª Temporada de Música da Parques de Sintra, regressa ao Palácio Nacional de Queluz, de 15 de Outubro a 13 de Novembro, sempre às 21.30. A programação, que inclui oito concertos nocturnos, destaca não só nomes sonantes do panorama nacional, como também alguns dos maiores artistas internacionais, como a premiada soprano Marie Lys e o grupo de música barroca Accademia del Piacere.

Com direcção artística de Massimo Mazzeo e co-organização da Divino Sospiro – Centro de Estudos Musicais e Setecentistas de Portugal, este ciclo arranca a 15 de Outubro, com o ensemble Gli Accenti, que se propõem a revisitar duas relevantes compositoras do Seicento italiano: Barbara Strozzi, veneziana e também cantora; e Isabella Leonarda, freira ursulina que foi a primeira mulher de quem se editou sonatas.

No dia seguinte, 16 de Outubro, a pianista Aurelia Visovan promete visitar “três domínios bem diferenciados” da produção de Muzio Clementi. Segue-se, no dia 22, o ensemble Alla Bastarda, que convida o público a passar “Uma noite em Bolonha” com música barroca italiana. Já no dia 23, o grupo vocal Cupertinos desafiam-nos para mais uma viagem no tempo, desta vez com música sacra do séc. XVIII.

A programação contempla ainda concertos da soprano Marie Lys com a cravista Andrea Buccarella (29 de Outubro), do cravista Marco Mencoboni (30 de Outubro), da gambista Fahmi Alqhai com o cantante de flamenco Rocío Marquez e o grupo Accademia del Piacere (5 de Novembro) e a soprano Ana Vieira Leite com a Divino Sospiro (13 de Novembro).

Para acautelar a segurança tanto dos intérpretes como do público, a Parques de Sintra implementou várias medidas de segurança para todos os concertos. O uso obrigatório de máscara, a atribuição de lugares individuais e a higienização das mãos à entrada, de acordo com as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, são algumas delas. Já os bilhetes (15€) são vendidos exclusivamente na bilheteira online da Parques de Sintra. Todas as informações estão disponíveis online.

Palácio Nacional de Queluz. Várias datas de 15 de Outubro a 13 de Novembro. Sex-Sáb 21.30. 15€.

