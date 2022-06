Lisboa recebe exposição imersiva (e grátis) de Leonardo da Vinci

“A Arte chegou ao Colombo” com uma exposição imersiva dedicada a um dos artistas mais importantes do Renascimento. A entrada é livre.

A exposição, que fará parte da agenda cultural da cidade de Lisboa durante quase dois meses, é de entrada gratuita e marca a 12.ª edição de “A Arte chegou ao Colombo”, o projecto de arte pública do centro comercial. Entre 21 de Junho e 7 de Agosto, “Leonardo da Vinci — Experiência de Arte Imersiva” convida a redescobrir um dos artistas mais importantes do Renascimento.

“Com edição e produção artística do Art Media Studio, cujo trabalho foi adoptado por alguns dos principais museus a nível mundial, como o Galleria Uffizi e a Galleria dell’ Accademia em Florença, Itália, ou o OCT Design Museum em Shenzhen, na China, entre outros museus de renome, esta exposição marca a sua estreia em Portugal”, lê-se em comunicado do Centro Comercial Colombo.

Com sessões a cada 15 minutos, a experiência de arte imersiva irá acontecer dentro de um museu temporário, projectado pelo arquitecto Diogo Aguiar para a Praça Central do Colombo, no Piso 0. Entre as representações de obras exibidas, encontrará o famoso “Homem Vitruviano”, “A Catapulta” e “Mona Lisa”, entre muitos outros trabalhos reconhecidos mundialmente.

Centro Comercial Colombo, Praça Central, Piso 0 (Lisboa). 21 Jun-7 Ago, Seg-Dom 08.00-00.00. Entrada livre.

+ Exposições em Lisboa para visitar este fim-de-semana

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana