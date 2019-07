Lisboa recebe mais uma edição da exposição de orquídeas

Sabia que há várias espécies de orquídeas? É uma das maiores famílias de plantas do mundo e poderá ficar a conhecê-la um pouco melhor na 5.ª edição da Exposição Internacional de Orquídeas, que regressa já em Setembro ao Mercado de Culturas (antigo Mercado do Forno do Tijolo).

Prepare-se para descobrir um mundo de cores, formas e cheiros. A Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa regressa à cidade em Setembro. Nesta edição, a decorrer entre os dias 27 e 29, vão ser apresentados, pela primeira vez, produtos originais produzidos a partir de orquídeas, desde chocolates e geleias a licores e até jóias.

Promovida pela Associação Portuguesa de Orquidofilia, em cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa, a exposição irá incluir, como é habitual, mais de uma dezena de expositores nacionais e estrangeiros, entre associados da APO e coleccionadores particulares – como a própria autarquia que, à semelhança do ano passado, apresenta uma colecção de orquídeas com mais de 40 anos.

Para além de orquídeas, encontrará também uma selecção de outras plantas ornamentais, como bonsais, bromélias, cactos e suculentas. Destaca-se, por exemplo, a presença, pela primeira vez, de um expositor de terrários e o regresso da Associação Portuguesa de Plantas Carnívoras, que volta a aceitar o desafio de dar a conhecer um pouco mais sobre estas plantas singulares.

“A presente edição pretende oferecer aos visitantes uma selecção renovada, combinada com uma oferta inédita em Portugal”, afirma em comunicado Gustavo Silva, sócio da APO. “Expositores do Brasil, Equador, Malásia e Taiwan apresentam em Lisboa a sua melhor oferta de orquídeas e plantas tropicais.”

Durante os três dias de exposição, vão decorrer também várias palestras e acções de demonstração, por isso, enquanto lá estiver, aproveite para fazer todas as perguntas (mesmo as mais descabidas) a quem percebe do assunto. Sabia, por exemplo, que a palavra ‘orquídea’ deriva do termo grego ‘orchis’, que significa testículo? Ou que a baunilha, um clássico dos sabores de gelado, é uma vagem obtida de orquídeas do género Vanilla?

No final, serão anunciadas as melhores plantas expostas, avaliadas por um júri internacional, com a atribuição de prémios nas diferentes categorias consideradas: “Melhor Espécie”, “Melhor Híbrido”, “Melhor Planta”, “Melhor Planta Profissional” e o Prémio Ana Corrêa Nunes.

Os bilhetes para a 5.ª edição da Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa tem um valor único de 3€ (gratuito para sócios da APO com as quotas em dia) e já estão disponíveis na Ticketline.

Mercado de Culturas (Anjos). Sex 16.00-19.00 e Sáb-Dom 10.00-19.00.

