Lisboa recebe nova exposição de Vhils em Fevereiro

A galeria Vera Cortês recebe já no dia 2 de Fevereiro a inauguração da nova exposição de Alexandre Farto (aka Vhils). “Intrínseco” estará disponível na galeria até 17 de Março.

“Intrínseco é uma reflexão na forma de uma instalação que ocupa o espaço da galeria com um conjunto de peças produzidas em placas de PVC flexível e transparente suspensas do tecto, as quais configuram uma representação interactiva que permite ao observador deambular por entre os vários componentes cénicos que a constituem”, explica a galeria em comunicado. Nesta nova exposição, o artista procede a uma reflexão sobre vários elementos visuais dos muitos locais onde já trabalhou pelo mundo, com uma composição visual impressa desde rostos a paisagens urbanas e até elementos de sinalização.

O preto é a cor predominante na exposição que é interceptado por um diálogo de “semelhanças e contrastes que funciona por justaposição e sobreposição” compondo assim uma narrativa sobre hábitos e especificidades locais e uniformização do mundo actual.

“A instalação revela-se como uma experiência mutante onde cada um poderá formar diferentes leituras com várias profundidades em função da sua própria percepção e do seu posicionamento no espaço cénico”, explica ainda o comunicado.

Vhils não expunha em Portugal desde 2014, altura em que "Dissecação/Dissection" esteve patente no Museu da Eletricidade.