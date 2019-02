Lisboa recebe quase dez milhões de turistas por ano

Turismo gerou mais de 13,7 mil milhões de euros na Região de Lisboa em 2017. Produção total do sector quase duplicou em percentagem do PIB, passando de 10,8% em 2014 para 19,7% em 2017.

O turismo na Região de Lisboa gerou 13,7 mil milhões de euros em 2017, um aumento de cinco mil milhões face a 2015, anunciou esta segunda-feira o presidente adjunto da Associação de Turismo de Lisboa, José Luís Arnaut, na apresentação de um estudo da Deloitte sobre o impacto macroeconómico do sector.

Em 2017, foi registado um aumento de 2,4 milhões de hóspedes na Região de Lisboa, de 7,3 milhões em 2015, aproximando-se dos dez milhões de visitantes por ano. Em três anos, a capacidade hoteleira acompanhou a evolução do turismo sobretudo através do aumento do número de quartos em unidades hoteleiras e do alojamento local.

De acordo com o estudo da Deloitte, há mais de 21 mil quartos de alojamento local face a 2015 e mais 1786 quartos de hotel, com a maioria dos turistas estrangeiros a gastar em média 161,1 euros por dia, durante duas a três noites na região. O estudo indica ainda a taxa de retorno, revelando que 10,5% dos turistas já visitou Lisboa mais do que uma vez.

Apesar do aumento das receitas do sector hoteleiro, José Luís Arnaut sublinhou a importância de se investir na Margem Sul do Tejo, para promover a descentralização e o entendimento, para os turistas, de que se estará sempre na capital, como marca, independentemente de onde se dorme. Nesse sentido, destacou ainda a necessidade de aumentar e melhorar a capacidade de transporte face ao aumento da procura, evocando também o futuro aeroporto do Montijo.

Quanto à produção total do turismo na Região de Lisboa, em 2017, 42,1% adveio das receitas de alojamento e do comércio, que registaram um aumento de 353 milhões de euros e 448 milhões, respectivamente. A animação apresentou uma subida de 264 milhões, os transportes de 243 milhões e a restauração subiu as vendas em 236 milhões.

A indústria dos congressos e reuniões foi a que registou um menor impacto na produção de riqueza, com a retenção de apenas 60 milhões, resultado da falta de infra-estruturas para acomodar cerca de cinco a seis mil pessoas num único espaço. “Há um potencial de crescimento na indústria dos congressos e temos de pensar esse investimento como uma aposta estratégica”, afirmou José Luís Arnaut.

Para além do aumento do peso na riqueza regional, o turismo foi ainda responsável por 182 mil postos de trabalho na Região de Lisboa (entre empregos criados e mantidos), dos quais 93 mil apenas na cidade. Face a 2015, é notório o aumento da oferta nas diferentes actividades relacionadas com o turismo, destacando-se as 1973 empresas de animação turística registadas na região entre 2015 e 2017, que representam uma fatia significativa do novo emprego.

O director da Associação de Turismo de Lisboa, Vítor Costa, salientou o papel do turismo na criação e manutenção de um “conjunto de externalidades que beneficiam a região”, como a requalificação urbana, novos espaços e nova oferta turística e o enriquecimento da oferta sócio-cultural.

A melhoria global dos principais indicadores reflecte, segundo o estudo da Deloitte, o efeito multiplicador do turismo. Para garantir a sustentabilidade a médio e longo prazo do sector, José Luís Arnaut defende o alargamento dos pontos de interesse turístico, o investimento nos serviços de transporte e infraestruturas e a aposta em plataformas de viagens e outras ferramentas digitais.

