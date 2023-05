Lisboa reforça autocarros entre Campo Grande e Cidade Universitária

Na sequência das obras a decorrer no Metropolitano de Lisboa, nomeadamente na estação do Campo Grande, e da diminuição do número de carruagens em funcionamento, a Câmara Municipal decidiu aumentar a oferta de transportes colectivos. A partir desta quinta-feira, 18 de Maio, poderá contar com o reforço das carreiras 736, 738, 747 e 767 até à Cidade Universitária, nas “horas de ponta” dos dias úteis.

Segundo nota da autarquia, o reforço é feito através de “shuttles” (vaivém) entre as 06.00 e as 10.00 e as 16.00 e as 20.00, de segunda a sexta-feira. As paragens destes autocarros estão localizadas na Rua Actor António Silva, junto ao Campo Grande (sentido Campo Grande – Cidade Universitária), e na via frente à Reitoria (sentido Cidade Universitária – Campo Grande).

Além do troço entre o Campo Grande e a Cidade Universitária (Linha Amarela), o troço entre Telheiras e Campo Grande (Linha Verde) também está interrompido desde 2 de Maio, devido às obras de expansão do metro, situação que só deverá normalizar a partir de 8 de Julho. Até lá, é provável que os constrangimentos à circulação – que têm sido alvo de críticas por parte de utentes, autarcas e até ambientalistas – continuem.

+ Oeiras vai ter rede própria de bicicletas partilhadas em Junho

+ Vem aí mais um Santo António à la Time Out – e o cartaz de restaurantes está melhor que nunca