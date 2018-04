Nos mapas da loja online Archie Press a escala é secundária. Que o diga Carlos Guimarães, um designer portuense que redesenhou Lisboa.

Há muitas formas de olhar para Lisboa. Do rio, dos miradouros, do céu, da rua. No entanto, a loja online Archie (www.archiespress.com), do designer americano Archie Archambault, tem uma forma diferente de ver as coisas. O importante é como cada designer olha para as cidades, onde um pequeno bairro pode ser maior em importância do que uma grande avenida. É que aqui só vai encontrar mapas mentais de cidades de todo o mundo, "simplificando estruturas e bairros da maneira mais eficiente e bonita", como explica o Sobre do site onde também encontra um mapa de queijos ou um mapa do coração.

Mas quem desenhou esta Lisboa, onde um Marquês de Pombal é do tamanho do Campo Grande? Carlos Guimarães é um designer freelancer portuense que abordou o Archie com algumas propostas de cidades que conhece bem, como Porto, Lisboa, Madrid, Barcelona, Caracas, Luanda ou Toronto.

Já Archie decidiu que a parceria começava com Lisboa. "O Porto seria mais fácil para mim, de facto, mas lá chegaremos", adianta o designer à Time Out. Se quiser pendurar esta Lisboa na parede, é procurar a menina e moça que, no Archie, se situa entre Las Vegas e Londres. A cópia custa 22 dólares e mede 20x20 cm.

