The New Voyager in Lisbon. Um guia da cidade para miúdos

Depois de Paris, Los Angeles e Brooklyn, os guias ilustrados The New Voyager chegam a Lisboa. A versão alfacinha é lançada na livraria Baobá dia 14 de Abril, pelas 16.00.

São 31 locais imperdíveis em Lisboa e Sintra, com direito a ilustrações de Rafaela Rodrigues. Afinal, os olhos dos miúdos, aqueles a quem se destina este guia, também comem.

Da ligação ao mar à história, das vistas à gastronomia, The New Voyager in Lisbon mostra o melhor da cidade numa apresentação pensada para o público infantil.

As cores acompanham paragens essenciais como o Arco da Rua Augusta ou o Castelo de São Jorge, passando ainda por museus, lojas e outros locais. Cada morada está representada com um pequeno ícone, que as famílias podem procurar no mapa ilustrado. E como não bastasse, o lado ilustrado deste livro pode ser emoldurado e afixado.

Quanto ao modelo The New Voyager, foi criado em 2014 pela jornalista francesa e viajante Emma Swinscoe quando vivia em Los Angeles, inspirada pela curiosidade das filhas. A versão nacional foi impressa em Lisboa e editada por Álvaro Ramos, criador da agência de conteúdos O Editorial e co-fundador da Cabana, a loja online dedicada a produtos made in Portugal e além-mar.

