Lisboa será uma cidade de cocktails para descobrir a partir de 22 de Junho

Entre 22 de Junho e 4 de Julho, o World Class Cocktail Festival promove experiências gastronómicas, degustações e masterclasses lideradas por alguns dos melhores bartenders da cidade em diferentes espaços de Lisboa.

O Red Frog, o Monkey Mash, o Onda Cocktail Room ou A Tabacaria são alguns dos bares participantes que vão ter cocktails especiais. Já os restaurantes Fogo, Cavalariça Lisboa, JNcQUOI Avenida ou o Suba Restaurante também entram na programação e terão sugestões gastronómicas para acompanhar as diferentes bebidas.

Em cada um dos mais de 30 espaços espalhados pela cidade, encontrará menus de cocktails e de harmonização desenvolvidos pelos bartenders residentes para elevar ao máximo a experiência de prova das suas criações.

As masterclasses do evento terão lugar nos dias 20, 22 e 24 de Julho, no Onda Cocktail Room, e serão dedicadas a descobrir whiskies de países tão variados como Irlanda, Escócia, Japão ou Estados Unidos (20 Jul, 15€), a conhecer o fascinante mundo das tequillas e mezcal (22 Jul, 40€), assim como a aprender a fazer um bloody mary ou um espresso martini em casa (24 Jul, 30€, com oferta de três cocktails e aperitivos).

Este festival descentralizado que ocorre em Lisboa dá assim o pontapé de saída para o lançamento da final do World Class 2021, em que 55 dos melhores bartenders mundiais competirão pelo título de World Class Bartender of the Year 2021.

