Lisboa tem 14 novas Lojas com História

O Restaurante Sancho (Tv. Glória, 14), a Padaria de São Roque (R. Dom Pedro V, 57) e a Drogaria Oriental (R. dos Fanqueiros, 238) são três das 14 novas Lojas com História, distinguidas este mês de Outubro. Lançada em 2015, a iniciativa de apoio ao comércio tradicional alfacinha inclui uma linha de ajuda financeira à preservação, modernização e promoção destes lugares.

Na lista completa de novas lojas, encontra ainda J. Garraio (Av. 24 de Julho, 2), Cafélia Ribeiro (Av. de Roma, 55), Vista Alegre (Largo do Chiado, 20-23), Tapetes de Arraiolos Trevo (Av. Óscar Monteiro Torres, 33), Procópio Bar (Alto de São Francisco, 21), Viúva Lamego (Largo do Intendente Pina Manique), Restaurante Clara Jardim (Campo dos Mártires da Pátria, 49), Solar dos Nunes (R. dos Lusíadas, 68), A Paródia (R. do Patrocínio, 26 b), Livraria Ler (R. Almeida e Sousa 24) e Artemoldura (R. Serpa Pinto, 3A).

Enquadradas no Regime de Reconhecimento e Protecção de Estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico, aprovado em 2017, as Lojas com História estão ainda isentas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e as despesas de conservação e manutenção são consideradas a 110% no apuramento do lucro tributável.

Para além do espaço digital, onde pode descobrir mais sobre todas as lojas já distinguidas, foi lançado um livro em 2017, com o selo da Tinta-da-China, que é um roteiro ilustrado pelas moradas centenárias da cidade, para folhear com atenção.

