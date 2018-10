Lisboa tem 21 imóveis para arrendar a preços controlados

O Rehabitar Lisboa vai na 19.ª edição. As candidaturas estão abertas até 30 de Outubro.

Penha de França, Misericórdia, Marvila, Beato, Alcântara, Lumiar, Benfica, Ajuda e Santa Maria Maior são as freguesias para onde poderá ir morar se tiver a sorte de ser um dos vencedores desta espécie de Euromilhões da habitação que é o Programa Renda Convencionada da Câmara Municipal de Lisboa. A autarquia lançou esta semana um concurso que põe no mercado de arrendamento 21 imóveis municipais. A preços imbatíveis.

As rendas vão dos 150€ aos 500€. Há dois apartamentos com a renda mensal mais barata, um T0 com 28,62 m2 na Rua Luís Barbosa (Beato); e outro na Rua 4 do Bairro da Quinta das Pedralvas (Benfica), um T1 mas com 42,70 m2. As duas fracções estão neste momento a ser reabilitadas, pelo que podem vir a sofrer alterações ao nível da tipologia.

O imóvel mais caro de todos é na Ajuda, com uma renda de 500€, um moderno triplex de 65,87 m2 localizado na Travessa da Memória e que inclui cozinha equipada com placa, forno, exaustor, frigorífico e máquina de lavar loiça.

Mas há um prédio que puxa mais ao olho, localizado na Rua Aliança Operária, em Alcântara. A estrear, estão a concurso cinco apartamentos, todos T1 entre 56 e 57 m2, num edifício com pátio comum privativo. Pode ver a lista completa no site do Rehabitar Lisboa. Se quiser concorrer, não deixe passar o prazo: 30 de Outubro.

