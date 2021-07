Lisboa tem mais 12 Lojas com História

Também conhecida como Tasca do João de Campo de Ourique, a Imperial de Campo de Ourique, no número 67 da Rua Correia Teles, tem 36 anos de vida e é paragem obrigatória no bairro. Natural de Ponte da Barca, o Sr. João veio para Lisboa em 1965 e, antes de abrir esta taberna castiça, passou "por um tasco na Coelho da Rocha", contou recentemente à Time Out Lisboa. Agora, o espaço onde se comem uma boa feijoada à transmontana, bacalhau assado à minhota, mão de vitela com grão ou um dos melhores cozidos à portuguesa da cidade, recebeu o selo de Loja com História.

Mariana Valle Lima O Sr. João da Imperial de Campo de Ourique

O restaurante não foi o único a ser distinguido pela iniciativa municipal de apoio ao comércio tradicional alfacinha: mais 11 estabelecimentos juntaram-se às centenas de espaços que as Lojas com História têm vindo a apoiar. A Drogaria Palnóbrega, a Livraria Bertrand da Avenida de Roma, a Drogaria Casanova, o Restaurante Acaso, a Casa das Conchas (de antiguidades – na foto de destaque), o restaurante A Licorista, a Cutelaria Polycarpo, a Farmácia Teixeira Lopes, a Gardénia, a Ourivesaria Dollar e a casa de fados Parreirinha de Alfama foram os outros felizes contemplados, que a partir de agora poderão usufruir de um fundo de apoio financeiro à preservação, modernização e promoção.

O Regime de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico, aprovado em 2017, concentra-se em proteger as lojas da liberalização das rendas e estabeleceu que os contratos têm proteção legal por cinco ou dez anos, dependendo do regime de arrendamento em que se encontram. As Lojas com História estão ainda isentas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e as despesas de conservação e manutenção são consideradas a 110% no apuramento do lucro tributável.

Para além do espaço digital, onde pode descobrir mais sobre todos os estabelecimentos já distinguidos, foi lançado um livro em 2017, com o selo da Tinta-da-China, que é um roteiro ilustrado pelas moradas centenárias da cidade, para folhear com atenção.

