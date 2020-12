Lisboa tem mais dez compostores comunitários

O programa de compostagem comunitária de Lisboa, que inclui a oferta de um compostor doméstico aos munícipes que tenham espaço para o instalar, continua a crescer. Na semana passada foram instalados mais dez compostores nos jardins municipais das freguesias de Arroios, Marvila, Parque das Nações, Alcântara, Estrela, Avenidas Novas, Alvalade, Carnide, Benfica e São Domingos de Benfica.

Para quem não tem espaço para um compostor doméstico, os compostores comunitários são a solução óbvia: basta juntar os restos de jardim e/ou da preparação de refeições, nomeadamente de frutas e legumes, colocá-los no compostor e cobrir com ramos e folhas secas. O objectivo é reduzir a quantidade de resíduos que acabam no lixo indiferenciado, transformá-los em fertilizante e contribuir para a economia circular.

Câmara Municipal de Lisboa

Se estiver interessado em compostar, basta inscrever-se no site do programa Lisboa a Compostar e participar num workshop sobre as regras de funcionamento (duração mínima de 1h), após o qual recebe um compostor ou uma chave de acesso aos compostores comunitários, geridos pelos serviços de Higiene Urbana da autarquia, em colaboração com o Ambiente e Espaços Verdes, e as Juntas de Freguesia. No final do processo, o composto produzido é distribuído entre os participantes e utilizado nos espaços verdes da cidade como fertilizante.

Este projecto é desenvolvido em colaboração com a Valorsul, a empresa responsável pelo tratamento de resíduos urbanos, no âmbito do Plano Municipal de Gestão de Resíduos do Município de Lisboa e do Projecto Europeu FORCE – Cities Cooperating For Circular Economy (HORIZON 2020).

